У Путіна назвали повідомлення про порушення сміховинними

Начальник виборчого штабу кандидата в президенти Росії Володимира ПУТІНА Станіслав ГОВОРУХІН назвав розмови про порушення під час сьогоднішніх президентських виборів сміховинними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив в штабі В.ПУТІНА після оголошення результатів exit-poll.

«Порушення, про які зараз говоритимуть суперники, опоненти нашого президента, - сміховинні. Просто сміховинні», - сказав С.ГОВОРУХІН.

Він зазначив, що В.ПУТІН випереджає найближчого конкурента в чотири рази.

За його словами, справжньої спортивної боротьби не було тому, що супротивники були іншої вагової категорії.

«Це найчистіші вибори за всю історію Росії», - заявив С.ГОВОРУХІН. При цьому він пригадав хуліганський вчинок активісток Femen, які роздяглися на дільниці, де голосував В.ПУТІН.

«Поки про інші порушення я не чув, але гадаю, завтра ми про них почуємо...Але навіть якщо їх буде сто, цих порушень, це нікчемна частка відсотка. У будь-якій цивілізованій країні такі вибори вважалися б чесними і справжніми», - переконаний він.

При цьому С.ГОВОРУХІН зауважив, що образи і наклеп на адресу В.ПУТІНА почалися ще під час виборів до Держдуми РФ, що відбулися в грудні минулого року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі московської поліції, станом на 21:50 на мітингу на підтримку В.ПУТІНА на Манежній площі і довколишніх вулицях зібралося понад 110 тис.осіб.