У Польщі арештовані міністр МВД, комендант поліції та впливовий бізнесмен

У Польщі заарештовано колишніх керівників Міністерства внутрішніх справ та відомого бізнесмена.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку правоохоронці заарештували екс-міністра внутрішніх справ Януша КАЧМАРЕКА, колишнього головного коменданта державної поліції Конрада КОРНАТОВСЬКОГО та президента однієї з найбільших у Польщі страхової компанії PZU Яромира НЕЦЕЛЯ.

Прес-секретар варшавської прокуратури Мажанна МУХА-ПОДЛЕВСЬКА повідомила, що здійснені сьогодні арешти пов’язані зі слідством у справі про корупцію у Міністерстві сільського господарства. «Арешти пов’язані, зокрема, з обвинуваченням у створенні перешкод правоохоронним органам під час слідства у справі про витік інформації щодо підготовки антикорупційної операції у Міністерстві сільського господарства», - заявила вона журналістам.

Як повідомлялося, 8 серпня прем’єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ відправив у відставку Я.КАЧМАРЕКА. К.КОРНАТОВСЬКИЙ звільнився зі своєї посади наступного дня.

Минулого тижня Я.КАЧМАРЕК на закритому засіданні Сейму заявив, що спецслужби незаконно прослуховували лідерів опозиції.

Я.КАЧМАРЕКА підозрювали у тому, що на початку липня цього року саме він попередив лідера партії "Самооборона" і віце-прем`єр-міністра Анджея ЛЕППЕРА про підготовлювану проти нього операцію Центрального антикорупційного бюро, що нібито дозволило А.ЛЕППЕРУ уникнути арешту.

Опозиція заявляє, що брати-близнюки Качиньські, які очолюють країну і правлячу партію "Закон і справедливість", намагаються заглушити своїх критиків перед можливими позачерговими виборами.