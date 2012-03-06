Акція проти фальсифікацій на виборах у Росії відбулась у Берліні
У мітингу брали участь переважно молоді люди, росіяни та німці, захід був організований за допомогою соціальної мережі Facebook
Мітинг невдоволенихрезультатамипрезидентськихвиборіввРФ відбувся упонеділокбіля російськогопосольствавБерліні, акціязібралаблизько80 осіб,передаєкореспондентРІА "Новости".
Захід тривавнабульваріУнтерденЛінденвцентріміста, організаторипринеслипроекторі показувализаписиз відеокамерспостереженнянавиборчихдільницях,апотімвключилимузику, за традицією, однієюз першихсталапісняВіктораЦоя"Перемен".
У мітингубрали участьпереважно молоділюди, росіяни танімці,захід був організованийза допомогою соціальноїмережіFacebook.
ТакожнаакціюприйшовдепутатбундестагуФолькерБек: "Нам неважливо,хтопереміг,головне,щоб виборибуличесними", -сказаввін,виступаючинамітингу.
Учасники заходу наголошувалимирнийхарактеракції іговорили,що"нехочутьреволюції".