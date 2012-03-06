Акція проти фальсифікацій на виборах у Росії відбулась у Берліні

01:02, 06 березня 2012
Світ
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У мітингу брали участь переважно молоді люди, росіяни та німці, захід був організований за допомогою соціальної мережі Facebook

Мітинг невдоволенихрезультатамипрезидентськихвиборіввРФ відбувся упонеділокбіля російськогопосольствавБерліні, акціязібралаблизько80 осіб,передаєкореспондентРІА "Новости".

Захід тривавнабульваріУнтерденЛінденвцентріміста, організаторипринеслипроекторі показувализаписиз відеокамерспостереженнянавиборчихдільницях,апотімвключилимузику, за традицією, однієюз першихсталапісняВіктораЦоя"Перемен".

У мітингубрали участьпереважно молоділюди, росіяни танімці,захід був організованийза допомогою соціальноїмережіFacebook.

ТакожнаакціюприйшовдепутатбундестагуФолькерБек: "Нам неважливо,хтопереміг,головне,щоб виборибуличесними", -сказаввін,виступаючинамітингу.

Учасники заходу наголошувалимирнийхарактеракції іговорили,що"нехочутьреволюції".

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