Акція проти фальсифікацій на виборах у Росії відбулась у Берліні

У мітингу брали участь переважно молоді люди, росіяни та німці, захід був організований за допомогою соціальної мережі Facebook

Мітинг невдоволенихрезультатамипрезидентськихвиборіввРФ відбувся упонеділокбіля російськогопосольствавБерліні, акціязібралаблизько80 осіб,передаєкореспондентРІА "Новости".



Захід тривавнабульваріУнтерденЛінденвцентріміста, організаторипринеслипроекторі показувализаписиз відеокамерспостереженнянавиборчихдільницях,апотімвключилимузику, за традицією, однієюз першихсталапісняВіктораЦоя"Перемен".



У мітингубрали участьпереважно молоділюди, росіяни танімці,захід був організованийза допомогою соціальноїмережіFacebook.



ТакожнаакціюприйшовдепутатбундестагуФолькерБек: "Нам неважливо,хтопереміг,головне,щоб виборибуличесними", -сказаввін,виступаючинамітингу.



Учасники заходу наголошувалимирнийхарактеракції іговорили,що"нехочутьреволюції".

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