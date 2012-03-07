Східна Лівія зробила крок до незалежності

Політичні активісти, лідери племен і командири збройного ополчення східного регіону Лівії - Кіренаїки - на з'їзді в Бенгазі оголосили про створення незалежного від Тріполі органу влади

Політичніактивісти, лідериплемені командиризбройногоополченнясхідногорегіонуЛівії -Кіренаїки- наз'їздівБенгазіоголосилипро створення незалежноговід центральнихвластейкраїниорганурегіональноївлади -ради, на чоліякогопоставленоАхмедаль-Сенуссі, родичаколишньогокороляІдріса, передаєРадіоСвобода.



Спостерігачізазначають,що це першийкрокнашляхудо автономіїКіренаїки.Самевцьомурегіоні розташованавеликачастинародовищлівійськоїнафти.Тутжевлютомуминулогорокупочалосяповстання, яке привелодо падіннярежимуМуамараКаддафі.



ВладавТріполі- Національнаперехіднарада -заперечувалипротискликанняз'їзду іавтономіїКіренаїки, оскількипобоюються,щовумовахнестабільностіЛівіїможезагрожуватирозпаднакількачастин.

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