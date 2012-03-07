Путін не може уявити, як порушення на виборах могли вплинути на результат

Порушення на виборах Президента Росії могли вплинути на остаточний результат не більше ніж на 1%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві заявив прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, який переміг на президентських виборах 4 березня.

«Порушення можливі, напевно, вони були, але вони можуть вплинути на соті відсотка, ну на відсоток якийсь, ще можу собі уявити. Але не більше того», - заявив В.ПУТІН.

За його словами, тим, хто програв, завжди не подобається поразка, нічого тут незвичайного немає, але це треба визнати.

Коментуючи заяви «Ліги виборців» про те, що його результат завищений на 10%, В.ПУТІН сказав: «Ліга виборців» не визнавала ще до виборів, розумієте? Тому ніякої новизни тут немає для мене, розумієте? Ну що тут такого? Вони спочатку визнали, вони спочатку сказали, що понад 50% ваш покірний слуга набрав, а зараз подумали, в носі подлубали і сказали, ні, мабуть, це буде для нас забагато».

Також В.ПУТІН заявив про безпідставність звинувачень у «каруселях». «45 мільйонів чоловік на автобусах не перевезеш», - заявив він.

На думку В.ПУТІНА, опозиція стане реальною силою в Росії тоді, коли «скористаються плодами запропонованої реформи, вбудуються в цю політичну систему, будуть у змозі сформулювати не лише свої вимоги, але й свої пропозиції з розвитку країни».

Він зазначив, що опозиція спочатку повинна довести виборцям, що їх пропозиції є привабливими, і лише тоді вони стануть реальною політичною силою.

В.ПУТІН нагадав, що багато політиків з опозиції були призначені на ключові посади в Росії.

«Просто хтось з опозиції хоче себе спочатку заявити на вулиці, але цього не достатньо, розумієте? Заявити себе можна, потрібно програми пред'являти – програми реального позитивного розвитку. Кричати, що все, караул, поїзд пішов або вокзал поїхав, це, звичайно, цікаво, але треба ж рухатися вперед на цьому поїзді», - підкреслив він.

Окрім цього, В.ПУТІН зазначив, що вчора, коли було затримано близько 250 чоловік у Москві на акціях опозиції, поліція діяла професіонально.

«Нікого не били, спецзасоби не використали, відтіснили їх після того, як вони почали порушувати... Поліція зобов'язана добиватися від всіх виконання закону. Мітингувальники узяли на себе певні зобов'язання, і в рамках чинного законодавства їм усе було дозволено. Після того, як вони почали порушувати закон, а вони почали робити це свідомо, і публічно, і відкрито, поліція вимушена відповідним чином діяти, причому діяла дуже коректно, на мій погляд, розуміючи при цьому, що ряд мітингувальників добиваються того, щоб до них була застосована сила», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він запевнив, що у співробітників поліції достатньо сил і засобів, для того, щоб вирішувати у рамках чинного законодавства ті завдання, які перед ними стоять.