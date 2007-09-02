Масові погроми в Копенгагені: затримано 63 людини

Масовими безпорядками в центрі данської столиці завершилися молодіжні демонстрації в пам`ять знесення міськими властями шість місяців тому так званого Ungdomshuset - «Будинку молоді», в якому більше 20 років збиралися представники лівацьких організацій, повідомляє Радіо Свобода. "Протягом дня ми були в постійному контакті з неформалами, які прийшли відзначити знесення Ungdomshuset. Демонстранти поводилися мирно, проте незадовго до півночі все ніби вибухнуло. Молодь почала громити магазини, кидати в поліцейських камінням і підпалювати автомобілі. Все це дуже нагадує те, що відбувалося в лютому цього року", - повідомив начальник кримінальної поліції Копенгагена Пер Ларсен. Нагадаємо, що лютневі акції протесту, організовані молодіжними активістами вилилися в найбільші погроми за всю післявоєнну історію Данії. 700 чоловік було арештовано, 25 одержали поранення, а завданий матеріальний збиток нараховував мільйони данських крон. За повідомленнями поліції, в ході нинішніх безпорядків затримано 63-ьох погромників, 17 з яких постануть перед судом.