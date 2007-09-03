Автокатастрофа у Словаччині: загинуло 6 людей, ще 10 одержали травми

У Словаччині перекинувся автобус: загинуло 6 і травмовано 10 чоловік.

Як передає NEWru з посиланням на ІТАР-ТАРС, автокатастрофа відбулася вчора пізно ввечері. Біля населеного пункту Грінев у центральній частині країни в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало понад 40 чоловік.

Загинули як мінімум шість чоловік загинуло, десять чоловік дістали поранення різних ступенів тяжкості.

В автобусі перебували учасники фольклорного фестивалю. Потерпілі доставлені в лікарні міст Зволен і Банська-Бистріци.

Причиною трагедії стала технічна несправність автобуса. Згідно з висновками експертів, у автобуса відмовили гальма.

Катастрофа сталася після того, як автобус подолав підйом і став спускатися з гори. За словами очевидців, водій автобуса не справився на крутому повороті з управлінням, машина проламала бар`єр безпеки і впала з обриву 50-метрової висоти.