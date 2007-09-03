Лавров стверджує, що Росія не торгується у питанні ПРО

Росія не торгується з своїми міжнародними партнерами щодо позиції відносно розміщення елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО) в Східній Європі і статусу Косова. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі із студентами МДІМВ (“МГИМО”).

За словами міністра, Росія була і буде проти односторонніх підходів до вирішення міжнародних проблем, які підривають принципи рівної безпеки в світі. Він пояснив, що до даних питань відноситься і розширення НАТО, і розміщення елементів американської системи ПРО у Східній Європі.

"Крім принципів тут зачіпаються життєво важливі інтереси практичного партнерства", - зазначив глава МЗС РФ.

Також глава російського зовнішньополітичного відомства відзначив, що у Росії і США немає системних суперечностей, це запорука того, що у відносин Вашингтона і Москви є майбутнє. "Нормалізація наших відносин можлива тільки на основі рівноправ`я, обліку інтересів один одного, взаємної вигоди, відмови від ідеології і месіанства в зовнішньополітичній діяльності", - вказав він.

Єдине, що загрожує світовій спільноті, за словами С.Лаврова, - це "реальне існування російського і американського чинників роздільно". Глава МЗС РФ підкреслив, що таке роздільне існування РФ і США не відповідало б ні інтересам Москви і Вашингтона, ні інтересам світової спільноти.

При цьому С.Лавров відзначив, що із закінченням "холодної війни" у Росії і США з`явилася можливість не лише концентруватися на вирішенні найбільш насущних проблем сучасності, але і робити це спільно.

РБК