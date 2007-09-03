Президент Польщі потрапив до лікарні

Президента Польщі Леха Качиньського госпіталізували вранці 3 вересня в одну з лікарень у зв`язку з погіршенням стану здоров`я. Про це повідомляється на офіційному сайті канцелярії польського президента. Точна інформація про здоров`я глави держави буде опублікована після закінчення медичного обстеження.

За словами генпрокурора Польщі Даріуша Панського, найближчим часом Леха Качиньського мали допитати у справі про корупцію. Раніше президент відмовлявся надавати свідчення, посилаючись на зайнятість. У суботу, 1 вересня, варшавська прокуратура допитала брата президента, прем`єр-міністра Польщі Ярослава Качиньського, зазначає Лента.ру.

Слідство намагається з`ясувати, чому в липні 2007 року зірвалася антикорупційна операція польської спецслужби, запланована в міністерстві сільського господарства. В ході операції правоохоронні органи мали намір викрити міністра сільського господарства і віце-прем`єра Анджея Леппера, який також очолює партію "Самооборона", в отриманні великого хабара і заарештувати його.

Прокуратура вважає, що чиновники одержували мільйони доларів як хабарі за надання сільськогосподарських земель під комерційне використання.

Тим часом представник лікарні на варшавській вулиці Шасерув, куди було доставлено президента, заявив, що у Качиньського висока температура і слабкість, але небезпеки для його життя немає. За словами лікаря Войцеха Лубіньського, президент, швидше за все, буде виписаний до кінця поточного дня, повідомляє газета Rzeczpospolita.