Молдавські комуністи вимагають визнати вибори президента недійсними

Група депутатів молдавського парламенту від партії комуністів (ПКРМ) звернулася у понеділок до Конституційного суду (КС) країни з вимогою визнати вибори президента недійсними, повідомив РІА «Новости» співробітник прес-служби Конституційного суду.

Минулої п'ятниці ліберально-демократична більшість парламенту вибрала президентом Молови голови Вищої Ради магістрату країни Миколу Тімофті. Комуністи бойкотували це засідання, заявляючи про те, що парламент нелегітимний, оскільки порушив усі конституційні терміни для обрання президента країни.

Депутати-комуністи подали в КС відразу три звернення. В одному з них вони вимагають відмінити рішення про призначення дати президентських виборів 16 березня, в другому - визнати недійсною створену 13 березня комісію з президентських виборів, а в третьому зверненні - відмінити рішення про визнання президентських виборів такими, що відбулися.

Сьогодні, у понеділок, Конституційний суд збереться після обіду для ухвалення рішення щодо визнання результатів виборів президента.

Новий президент Молдови офіційно вступить на посаду після затвердження результатів виборів Конституційним судом і прийняття присяги.

Комуністи, що перебували при владі до 2009 року, виступають за розпуск законодавчих зборів і проведення дострокових парламентських виборів.

Молдова жила без президента більше двох років. Усі колишні зусилля правлячої коаліції вибрати главу держави закінчувалися невдачею через розбіжності між парламентськими фракціями і брак голосів на підтримку відповідних кандидатів, яким не вдавалося набрати необхідний мінімум у 61 голос з 101. Вийти з політичної безвиході дозволили три голоси соціалістів, що підтримали висунуту правлячим альянсом "За європейську інтеграцію"кандидатуру Тімофті. Крім того, за Тімофті проголосував незалежний депутат Міхай Годя.

Очолювана Ігорем Додоном група соціалістів відкололася від опозиційної партії комуністів у кінці минулого року