У Мексиці в районі Акапулько стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 7,6 стався сьогодні в районі курортного міста Акапулько в штаті Герреро на тихоокеанському узбережжі Мексики.

Як передає РІА «Новости»,про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Служба кілька разів повідомляла різні дані про магнітуду - від 7,6 до 7,9.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 12.02 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 17,5 км, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 25 кілометрів на схід від міста Ометепек і за 186 кілометрів на схід від Акапулько.

Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН повідомив у своєму мікроблозі Twitter, що серйозних збитків землетрус не завдав.

Мер Мехіко Марсело ЕБРАРД повідомив, зі свого боку, що облетів місто на вертольоті і не помітив руйнувань. Також він зазначив, що система водопостачання та інші "стратегічні служби" не постраждали.