Посол: Угорщина видає свої паспорти українцям

Угорщина видає свої паспорти громадянам України, незважаючи на заборону про подвійне громадянство, користуючись недосконалістю українського законодавства.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний посол Угорської Республіки в Україні Міхаль БАЄР в інтерв'ю тижневику Weekly.ua.

Дипломат відзначив, що в 2010 році в Угорщині були прийняті поправки до закону про громадянство, згідно з якими угорці усього світу мають право подати заявку на отримання угорського громадянства за спрощеними умовами. «Від громадян України ми теж одержуємо такі заяви. Статистики немає, оскільки це захист персональних даних, і уряд не має права їх оприлюднювати. Але серед українців це процес не має масового характеру», - запевнив М.БАЄР.

Посол вважає, що еміграція з України – це в першу чергу внутрішня проблема самої держави: «Не тільки угорці Закарпаття виїжджають з України, а й представники інших регіонів. Отже, це проблема не тільки українсько-угорських відносин. Причини різні – пошук роботи, навчання. Завжди була незначна міграція закарпатців після 1990 року. Багато хто після навчання залишається в Угорщині працювати. Але наша політика завжди була спрямована на те, щоб етнічні угорці не залишали свій край, а зберігали там ідентичність, мову і культуру».