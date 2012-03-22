Організатори білоруського Дня волі мусять заплатити міліції «за охорону»

Заявникам акції в Мінську на День волі 25 березня доведеться оплачувати роботу міліції та інших міських служб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні повідомив журналістам один із заявників акції, голова Ради білоруської інтелігенції Володимир КОЛОС.

«Заявникам акції доведеться оплачувати роботу міліції та інших міських служб. Якою буде сума, невідомо. Про неї обіцяють повідомити вже після завершення заходу», - сказав В.КОЛОС.

За його словами, на мітинг, який пройде 25 березня в парку Дружби народів на площі Бангалор у Мінську, буде організовано пропускний режим через металодетектори.

«На місці проведення мітингу буде обладнано шість входів. Потрапити на захід не можна буде з колючо-ріжучими предметами, скляними пляшками й так далі», - сказав В.КОЛОС.

Як повідомляв УНІАН, Мінмісьвиконком санкціонував проведення акції.

День волі (Дзень волі) – неофіційне свято на території Білорусі, яке щорічно відзначається різними верствами національно орієнтованого населення. Також його святкує білоруська діаспора.

День волі відзначається в Білорусі щорічно 25 березня. Це свято присвячено ухваленню 3-ї статутної грамоти Ради БНР, що оголосила незалежною Білоруську народну республіку (25 березня 1918 року).