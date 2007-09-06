Білорусія видобуватиме нафту в Ірані

Білорусія підписала з владою Ірану угоду про видобуток нафти на півдні країни. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством нафти Ірану. За умовами угоди, державна компанія "Білоруснафта" видобуватиме нафту на родовищі Джофейр. Планується, що в рамках проекту, який оцінюється в 450 млн. дол. і складається з двох фаз, щодня видобуватиметься 40 тис. барелів нафти. Умови угоди будуть виконані протягом найближчих 24 місяців, передає Reuters.

Нагадаємо, що домовленість про співпрацю двох країн у розробці родовища, яке знаходиться на півдні Ірану, була досягнута в ході офіційного візиту до Білорусії іранського президента Махмуда Ахмаді Нежада. Тоді сторони домовилися про розвиток взаємодії в нафтогазовій галузі. Передбачено, зокрема, створення нафтопереробних виробництв, розробку нафтових і газових родовищ, будівництво підземних сховищ в Ірані за участю білоруської сторони.

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