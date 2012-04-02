Через аварію бензовоза в Нігерії загинули щонайменше 12 людей

На півночі Нігерії щонайменше 12 людей загинули внаслідок аварії бензовоза та виникнення пожежі.

Як передає радіо «Свобода», за даними місцевої влади, бензовоз, водій якого намагався об'їхати яму на дорозі, впав під укіс. До нього збіглися жителі села, сподіваючись зібрати пальне, що витікало з машини. У цей момент бензовоз вибухнув, почалася пожежа.

Нігерійські ЗМІ повідомляють, що кількість жертв може бути більшою - близько 30 осіб.

Такі інциденти не рідкість у Нігерії – одній із провідних нафтовидобувних країн, доходи більшості населення якої, проте, не перевищують двох доларів на день.