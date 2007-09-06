Кінах у Польщі зустрівся з міністром економіки Молдови

Сьогодні міністр економіки України Анатолій КІНАХ під час XVII щорічного міжнародного економічного форуму в Криниці (Польща) провів зустріч з міністром економіки Молдови Ігорем ДОДОНОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

Сторони відзначили позитивну динаміку економічних взаємовідносин між державами протягом І півріччя 2007 року: на сьогодні товарообіг між Україною та Молдовою склав 495 млн. дол., що на 33% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Міністри обговорили проведення Міжурядової комісії, яка має відбутися у жовтні в Кишиневі. Під час засідання комісії сторони планують розглянути питання будівництва Дністровської ГЕС, подальше співробітництво в енергетичній сфері, проблеми експорту електроенергії з Молдови в Європу, будівництво нафтового терміналу в Джурд-Джулештах (Молдова), а також вирішення питань екологічної безпеки навколишнього середовища.

Крім того, сторони обговорили питання підготовки Угоди щодо зони вільної торгівлі між державами після вступу України до Світової організації торгівлі. У цьому зв’язку відкриваються нові перспективи в напрямку розвитку транспортних комунікацій, а також збільшення рівня товарообігу між країнами. Планується, що засідання Міжурядової комісії пройде одночасно з міждержавним бізнес-форумом.

Українська сторона підкреслила необхідність мирного врегулювання ситуації в Придністров’ї на основі принципів демократії і територіальної цілісності.