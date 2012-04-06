Туареги проголосили незалежність на півночі Малі

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес. Представник повстанців зробив таку заяву в ефірі телеканалу France 24.

"Ми офіційно проголошуємо незалежність Азаваду від сьогоднішнього дня", - цитує агентство Мусу Аг Аттахера (Mossa Ag Attaher).

За словами Аттахера, нова держава визнає існуючі кордони сусідніх держав.

Після військового перевороту в Малі 22 березня на півночі країни активізувалися повсталі племена туарегів, які з отримання країною незалежності в 1960 році так і не були інтегровані в національне співтовариство. Зараз туареги контролюють великі міста Тімбукту, Гао і Кидаль, розташовані на півночі країни в регіоні Азавад - історичній батьківщині туарегських племен.

Лідер владної військової хунти в Малі капітан Амаду Саного 30 березня заявив, що ситуація на охопленій повстанням туарегів півночі країни "критична", і закликав іноземні держави надати його країні військову допомогу.