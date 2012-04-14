Американські нацисти тепер мають свого лобіста в органах влади

Американська нацистська партія зареєструвала свого лобіста в органах влади.

Тепер в нього є право зустрічатися з офіційними особами у Вашингтоні, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Джон Боулз планує боротися за "дотримання політичних прав і рівний доступ громадян до виборчого процесу".

Представник неонацистів вважає, що його однодумцям не дають боротися за виборні посади, цитує «Лента.ру» газету Конгресу США.

Крім цього, Дж.Боулз збирається зайнятися правами людини, охороною здоров'я та імміграцією. Що стосується "чистоти раси", спеціально піднімати цю тему він не має наміру, відзначає видання.

Після реєстрації у Сенаті і Палаті представників представник неонацистів отримав право проводити у Вашингтоні офіційні зустрічі.

4 роки тому Дж.Боулз висував свою кандидатуру на виборах Президента США. За даними американських ЗМІ, він представляв Націонал-соціалістичний рух.

Зараз політик відмовився від соціалістичної складової своєї ідеології - американці, за його словами, погано розуміють, що таке соціалізм.

Американська нацистська партія існує в США з 1959 року. Її політична платформа заснована на расистських і нацистських принципах, а також запереченні Голокосту.