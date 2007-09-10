НАТО не має наміру створювати військово-повітряну базу в Угорщині

НАТО не має наміру створювати військово-повітряну базу альянсу в Угорщині, повідомив РІА Новости чиновник штаб-квартири НАТО в Брюсселі, побажавши залишитися неназваним.

"Ми не маємо наміру створювати нових баз (у Європі)", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Угорщина ще 2001 році, не бувши членом НАТО, запропонувала використовувати аеродром в місті Пап на заході країни як військово-повітряну база альянсу.

Водночас джерело підтвердило інформацію ряду ЗМІ, що угорська сторона запропонувала НАТО використовувати цей аеродром для потреб альянсу.

"Йдеться про можливість приймати там військово-транспортні літаки, але ніякого рішення з цього приводу поки що не прийнято", - сказав натовський чиновник.