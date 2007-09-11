Борода бін Ладена спантеличила американську розвідку

У понеділок глава Національної розвідки США Майкл Макконнел, виступаючи на слуханнях в Конгресі, заявив, що чорна підстрижена борода Осами бін Ладена не є сигналом для терористів "Аль-Каїди", передає Лента.ру з посиланням на AFP.

В ході слухань один з сенаторів запитав Макконнела, чи дійсно борода, в якій бін Ладен з`явився в останньому за часом відеозверненні, належить "терористові № 1" і чи не вважають в спецслужбах, що це якийсь сигнал. На це глава американської розвідки поспішно відповів: "Поки ми не думаємо, що це був сигнал. Він це робив періодично, як і аль-Завахірі, і зовсім не обов`язково між конкретними подіями і цими плівками або публічними заявами є зв`язок".

Проте Макконнел визнав, що питання про те, чи справжня у бін Ладена борода, залишається відкритим. Він пояснив, що всього кілька років тому, в передостанньому відеозверненні в жовтні 2004 року, борода була "зовсім іншою". "Отже ми не знаємо, чи пофарбована вона і підстрижена, або несправжня, але ми зокрема з`ясовуємо і це. Але ніякого конкретного значення в цьому не немає", - відзначив глава розвідки.

Як повідомлялося, перше з жовтня 2004 року відеопослання лідера "Аль-Каїди" з`явилося минулої п`ятниці. Фахівці відзначили, що на плівці бін Ладен виглядає втомленим і хворобливим, проте його борода була чорніша і коротша, ніж раніше.