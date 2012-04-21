В Індонезії за кілька годин сталося п'ять землетрусів
10:12, 21 квітня 2012Світ
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Магнітуда перших чотирьох землетрусів коливалася від 5,2 до 6,1.
6 землетрусів стрясли Індонезію
В Індонезії за останні кілька годин сталося п'ять землетрусів.
Як передає РІА «Новини», епіцентр останнього землетрусу магнітудою 6,6, зафіксованого о 10.16 за місцевим часом, розташувався за 83 кілометри на південний схід від міста Манокварі - адміністративного центру провінції Західне Папуа. Осередок землетрусу залягав на глибині 29,8 кілометра.
За попередніми даними, загрози цунамі немає.
Магнітуда перших чотирьох землетрусів коливалася від 5,2 до 6,1.
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