Російська опозиція подала заявку на Марш мільйонів

Як повідомив УНІАН член оргкомітету акції, координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов, сьогодні вранці представники оргкомітету подали до уряду Москви повідомлення про проведення 6 травня акції під гаслами «За чесну, легітимну владу!», «Нам не потрібні самозванці у владі!», «Вимагаємо дострокових парламентських і президентських виборів!».

Акція пройде у вигляді ходи і мітингу.

Хід планується розпочати 6 травня о 15.00 за московським часом від Тріумфальної площі по Тверській вулиці і завершити мітингом на Манежній площі. Учасники акції мають намір висловити своє ставлення до підсумків парламентських і президентських виборів, а також до майбутньої, наміченої на 7 травня, інавгурації Володимира Путіна.

У акції планується участь різних політичних і громадських організацій, а також простих громадян з різних регіонів Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Росії після виборів до Держдуми 4 грудня 2011 року пройшло кілька великих акцій протесту проти фальсифікацій.

Пізніше незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів.

10 березня на останньому мітингу «За чесні вибори» С.Удальцов закликав влаштувати 1 травня мільйонну ходу по Москві, проте пізніше захід було перенесено на 6 травня - переддень інавгурації В.Путіна.