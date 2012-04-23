Російська опозиція подала заявку на Марш мільйонів
Російські опозиціонери подали заявку на проведення в Москві 6 травня Народного маршу (Маршу мільйонів).
|Сергій Удальцов розповів, що заявку вже подали
Акція пройде у вигляді ходи і мітингу.
Хід планується розпочати 6 травня о 15.00 за московським часом від Тріумфальної площі по Тверській вулиці і завершити мітингом на Манежній площі. Учасники акції мають намір висловити своє ставлення до підсумків парламентських і президентських виборів, а також до майбутньої, наміченої на 7 травня, інавгурації Володимира Путіна.
У акції планується участь різних політичних і громадських організацій, а також простих громадян з різних регіонів Росії.
Як повідомляв УНІАН, у Росії після виборів до Держдуми 4 грудня 2011 року пройшло кілька великих акцій протесту проти фальсифікацій.
Пізніше незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів.
10 березня на останньому мітингу «За чесні вибори» С.Удальцов закликав влаштувати 1 травня мільйонну ходу по Москві, проте пізніше захід було перенесено на 6 травня - переддень інавгурації В.Путіна.