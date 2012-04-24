У Чикаго зберуться Горбачов, далай-лама та інші
00:36, 24 квітня 2012Світ
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У США сьогодні відкривається 12-й Всесвітній саміт лауреатів Нобелівської премії миру.
Медаль лауреата Нобелівської премії миру
Очікується,що на зустрічзберуться11лауреатів,середних- колишнійпрезидентСРСРМихайлоГорбачов, далай-ламаXIVТенцзінГ'ямцхоі колишнійпрезидентСША ДжимміКартер,повідомляєРадіоСвобода.
Самітпідназвою"Говоритиголоснішена захистсвободи іправ" триватиметри дні.
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