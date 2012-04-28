Україна має вийти на максимальний рівень співпраці з НАТО

Про це йдеться в аналітичній доповіді “Партнерство Україна-НАТО: час усвідомлення нових реалій, потреб і нових підходів”, яку підготував Центр Разумкова за результатами експертної дискусії та консультацій з українськими і міжнародними експертами в рамках Мережі партнерства Україна-НАТО і оприлюднив сьогодні під час круглого столу.

Експерти вважають, що з метою збереження досягнутого рівня відносин, розвитку та поглиблення партнерства з НАТО, українська сторона мусить чітко сформулювати головні цілі партнерства – кінцевий і проміжний результати, яких вона прагне досягти, насамперед, за напрямами зміцнення регіональної та національної безпеки, сприяння успішній реалізації євроінтеграційного курсу.

На думку експертів, залучених Центром Разумкова до обговорення а підготовки пропозицій, головною метою партнерства на середньострокову перспективу має стати зближення України з НАТО до максимально можливого рівня співпраці, який дозволяє статус позаблокової країни-партнера.

Серед внутрішніх заходів, які сприятимуть досягненню цієї мети, експерти назвали такі:

- прискорення ухвалення головних стратегічних документів з питань забезпечення національної безпеки (доктрини, концепції, стратегії). На майбутнє слід забезпечити своєчасні розробку та затвердження цих документів, для чого запровадити циклічний, стандартизований за процедурами процес їх формування і практику обов’язкових парламентських слухань з відповідних питань;

- удосконалення процесів розробки, узгодження, виконання та оцінки результатів річної національної програми, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства;

- інтеграція РНП до щорічного Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ, узгодження її з іншими складовими Плану за строками, ресурсами, виконавцями і взаємопов’язаними результатам;

- створення при Комісії з питань партнерства України з НАТО постійного органу із забезпечення її роботи, організації і координації діяльності робочих груп;

- посилення повноважень Комісії з питань партнерства України з НАТО, призначивши її головою віце-прем’єр-міністра України;

створення у структурі секретаріату Кабміну окремого підрозділу з функціями загальної координації дій з партнерства Україна-НАТО, передбачивши його необхідне кадрове, ресурсне, нормативне забезпечення;

- підвищення ролі української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи (при РНБОУ) у визначенні завдань та оцінки результатів політик партнерства.

До блоку зовнішніх заходів для досягнення зазначених цілей експерти відносять:

- активізацію участі України у проектах та ініціативах НАТО та ЄС, насамперед, у науково-технічних проектах з розробки та виробництва озброєнь та ініціативі “Розумна оборона”;

- розширення участі України в операціях НАТО та ЄС, міжнародних навчаннях, у т.ч. надання максимальної політичної, логістичної, ресурсної підтримки;

- узгодження цілей та заходів України та її партнерів у рамках процесів співробітництва з НАТО із цілями та заходами співробітництва України з ЄС з метою підвищення їх ефективності та уникнення дублювання;

- підвищення ефективності використання механізмів експертних і політичних консультацій у форматах Партнерства заради миру і Ради євроатлантичного партнерства, ініціювання діалогу у форматі РЄАП з питань реформування системи міжнародної безпеки.