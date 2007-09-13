Росія пропонує Китаю модернізувати двигуни для його винищувачів

Росія пропонує Китаю модернізувати раніше поставлені для його військово-повітряних сил двигуни і пропонує нові варіанти двигуна АЛ-31Ф, повідомляє РІА Новостиз посиланням на прес-службу московського машинобудівного підприємства "Салют".

"Попередні переговори з китайською стороною підтвердили зацікавленість ВПС Китаю в цьому двигуні, включаючи його застосування на літаках сімейства "Су" корабельного базування. Ми технічно готові модернізувати двигуни для китайських ВПС. Переговори з цього приводу ведуться", - цитує прес-служба "Салюту" слова гендиректора підприємства Юрія Єлісєєва.

За його словами, в перспективі передбачається постачання і модернізованих варіантів двигуна АЛ-31Ф. "Сьогодні ми пропонуємо прийнятий на озброєння ВПС Росії двигун АЛ-31ФМ1 з тягою 13,5 тонни і збільшеним ресурсом", - сказав Єлісєєв.