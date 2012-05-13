Зросла кількість жертв повені у Тбілісі

Зруйновано декілька ключових магістралей, без притулку залишилися десятки сімей, передає радіо «Свобода».

Наголошується, що повінь у Тбілісі не рідкість, але подія в ніч на 13 травня не має аналогів в історії столиці Грузії принаймні за останні півстоліття. Внаслідок зливового дощу приблизно упродовж ночі річка Кура вийшла з берегів і затопила прилеглі райони. Особливо постраждав район Ортачала. За розповідями очевидців, триметрова хвиля зруйнувала декілька старих будинків.

Спочатку тбіліська мерія повідомила про трьох загиблих – потонула жінка і двоє її дітей. Ще дві особи вважалися зниклими безвісти. Пізніше одного з них було знайдено мертвим, але кількість зниклих безвісти постійно зростає.

Рятувальними роботами керує мер міста Гігі Угулава. Він заявив, що головною причиною трагедії стала несправність підземних комунікацій. Вода захопила десятки машин і зруйнувала декілька важливих для міста доріг біля самого центру. У низці районів Тбілісі припинено електропостачання і значно утруднений автомобільний рух.