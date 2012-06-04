У Росії обурені вироком лівійського суду

Про це в коментарі УНІАН заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич у зв'язку з виголошенням вироку стосовно затриманих в Лівії громадян Росії, України і Білорусі.

«У координації з українськими і білоруськими колегами будуть негайно продовжені - як у правових рамках, так і на політичному рівні - всі необхідні зусилля з метою швидкого врегулювання проблеми і перегляду цього явно тенденційного вироку», - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що в Москві з подивом і обуренням сприйнятий подібний несправедливий і невиправдано суворий вирок. Таке рішення тим більше незрозуміло з урахуванням того, що МЗС Росії і Посольство Росії в Тріполі протягом всіх останніх місяців інтенсивно контактували з лівійською владою з цього питання і отримували запевнення в об'єктивності й неупередженості суду. У Москві чекають від лівійської влади неухильного дотримання всіх прав російських громадян, зокрема процесуальних, у суворій відповідності з міжнародними нормами і стандартами.

За інформацією О.Лукашевича, сьогодні, 4 червня, відбулося останнє засідання лівійського військового суду у справі затриманих в Тріполі 27 серпня 2011 р. двох росіян, а також 25 громадян України і Білорусі. За підсумками слухань всі підсудні визнані винними в «пособництві режиму М.Каддафі і замаху на вбивство шляхом відновлення військової техніки». Один з росіян визнаний організатором групи і засуджений до довічного ув’язнення, а інший громадянин РФ і всі громадяни України і Білорусі - до 10 років виправних робіт.

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Довідка УНІАН. На початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали понад 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідерові Джамахірії М.Каддафі. Також серед затриманих були громадяни Росії і Білорусі.

В МЗС повідомили, що затримані українці є цивільними особами. Зокрема, вони працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній.

У квітні цього року в Лівії почався судовий процес над затриманими українцями.

4 червня військовий суд Тріполі засудив 19 громадян України, трьох громадян Білорусі і одного росіянина до 10 років позбавлення волі за пособництво режиму екс-лідера Лівії Муаммара Каддафі. Вони були визнані винними в тому, що ремонтували військову техніку, яку використовували підконтрольні М.Каддафі війська.

Ще один росіянин, обвинувачений в координуванні групи, засуджений до довічного ув’язнення.

В МЗС України заявили, що захист засуджених в Лівії до 10 років ув’язнення 19 громадян України подаватиме апеляцію на вирок.