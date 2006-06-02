Черномирдін: офіційні особи РФ не заявляли про приєднання Криму до Росії

Надзвичайний та Повноважений посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН наголошує, що офіційні особи РФ не заявляли про приєднання Криму до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Рівному.

”Росія таких заяв не робила. Ні Президент, ні прем’єр-міністр, ні керівники палат”, - підкреслив посол.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої коаліційної конфігурації у Верховній Раді України, В.ЧЕРНОМИРДІН висловив думку, що коаліція з п’яти парламентських партій і блоків може бути різною, подібно до того, як конфігурація з п’яти пальців руки. Він зазначив, що російська сторона співпереживає з приводу того, що досі Верховна Рада не працює, не сформовано новий уряд, немає Конституційного Суду.

В.ЧЕРНОМИРДІН також вважає, що питання про запровадження в Україні другої державної мови повинні вирішувати держава, регіони і громадяни України. “Ніхто не заперечує роль української мови як державної. Ми в Росії поважаємо російську мову. Вона теж має проблеми і розвивається”, - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН. Посол Росії також зазначив, що держава повинна навчитися слухати своїх громадян, адже значна частина громадян України вважають російську мову рідною. Він також повідомив, що і в Рівному до нього підходили люди і “скаржилися з мовного питання”.

У Рівному В.ЧЕРНОМИРДІН взяв участь у заходах, присвячених 90-річчю Брусилівського прориву – однієї з найяскравіших операцій російської армії під час Першої світової війни проти військ Австро-Угорщини. Внаслідок цієї операції, яку було проведено на території нинішніх Рівненської та Волинської областей, з обох сторін загинуло майже півтора мільйона вояків. 560 з них поховано у братській могилі по вулиці Білій у Рівному, де і було проведено мітинг-реквієм.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня депутати Держдуми РФ вирішили запитати в уряді Росії інформацію щодо подальшої долі півострова Крим.

Палата, зокрема, доручила комітетам у міжнародних справах і в справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками запитати інформацію в уряді РФ про кроки щодо повернення Криму до складу Росії у зв`язку із закінченням у 2007 році двостороннього договору з Україною про її визнання Росією в існуючих кордонах, у зв`язку з чим до 30 листопада цього року необхідно заявити про непродовження цього договору і повернення півострова до складу РФ відповідно до Кучук-Кайнарджийського договору 1774 року.

В МЗС України вважають провокацією цей запит Держдуми РФ.

1 червня депутат Держдуми РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявив, що запити Держдуми РФ щодо можливості приєднання Криму до Росії відкликані.