В іракському парламенті з’явилася жіноча фракція

В іракському парламенті починає працювати жіноча фракція, яка займатиметься гострими соціальними проблемами і поліпшенням становища жінки в Іраку, заявив спікер іракського парламенту Махмуд аль-Машхадані.

"Створення подібної фракції свідчить про зближення точок зору між різними політичними силами країни, зміцнення ролі жінки в процесі ухвалення політичних рішень і просування процесу національного примирення в Іраку ", - заявив аль-Машхадані на спільній з членами нової фракції прес-конференції в Багдаді.

При цьому, члени жіночої фракції залишаться у складі тих фракцій і політичних сил, у складі яких вони були раніше. Точна кількість членів фракції наразі невідома, але, беручи до уваги, що згідно іракському виборчому закону, жінки повинні складати не менше чверті від загальної кількості депутатів парламенту, нова фракція може стати серйозною політичною силою.

"Я впевнений, що створення подібної фракції принесе користь всьому іракському народу. Серед цілей жіночої фракції - поліпшення становища вдів, сиріт і вимушених переселенців", - сказав спікер іракського парламенту.

Планується, що у нової фракції не буде голови - рішення ухвалюватимуться більшістю голосів.

Спікер іракського парламенту відзначив, що створення нової фракції проходить в рамках зусиль політичних сил Іраку досягти національного примирення в країні.

В останні місяці роботу державних органів Іраку паралізувала серйозна політична криза. Іракський уряд національної єдності практично опинився на межі розпаду після виходу з його складу прихильників радикального шиїтського лідера Муктади ас-Садра і міністрів від суннітского іракського фронту згоди.

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