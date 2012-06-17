Саркозі передав свій щоденник до суду

Як повідомляє газета Journal du Dimanche, його адвокат Тьєррі Ерцог відправив судовому слідчому Жан-Мішелю Жантілю і прокуророві міста Бордо завірену копію щоденника Н.Саркозі за початок 2007 року і пояснення на семи сторінках. Оригінал був переданий паризькому приставу.

Таким чином захист колишнього президента, судовий імунітет якого закінчився у п'ятницю, вирішив завдати попереджуючий удар слідству в рамках справи власниці L'Oreal Ліліан Бетанкур. Суддя Жантіль, який раніше розслідував справу, на підставі зізнань свідків запідозрив, що Н.Саркозі особисто їздив додому до Л.Бетанкур за готівкою. Ці гроші нібито йшли на фінансування передвиборчої кампанії майбутнього президента.

Зі щоденника Н.Саркозі, який обіймав тоді посаду глави МВС, стає зрозумілим, що він в той період лише один раз зустрічався з Л.Бетанкур - 24 лютого 2007 року. Зустріч тривала 20 - 25 хвилин. При цьому зі слів свідків, Н.Саркозі їздив до Л.Бетанкур за грошима наприкінці березня або початку квітня, а наближений до Л.Бетанкур фотограф Франсуа-Марі Банье 26 квітня 2007 року записав в щоденнику, що Н.Саркозі просив грошей у власниці L'Oreal, на що нібито одержав позитивну відповідь.

Щоденник президента може зняти з нього лише частину підозр. Як зауважують французькі ЗМІ, судовий слідчий цікавиться метою зняття 400 тисяч євро готівкою зі швейцарського рахунку Л.Бетанкур 5 лютого 2007 року і такої ж суми 26 квітня 2007 року. За даними свідків, ці гроші могли бути передані колишньому міністрові бюджету і праці Еріку Верту, який на той момент був скарбником президентської кампанії Н.Саркозі.

Як зазначає Journal du Dimanche, близькі до розслідування джерела не виключають найближчим часом проведення обшуку будинку у колишнього президента.