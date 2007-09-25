Фукуда офіційно став прем`єром Японії

Новий глава правлячої Ліберально- демократичної партії Японії (ЛДП) Ясуо ФУКУДА сьогодні був обраний на пост прем`єр-міністра країни за підсумками голосування в нижній палаті парламенту, передає Рейтер.

В неділю ЛДП обрала своїм лідером колишнього генерального секретаря кабінету міністрів 71-річного Я.ФУКУДУ, який виступає за ближчі відносини держави з регіонами.

Очікується, що, проголосувавши за лідера Демократичної партії Ічіро ОЗАВА, проти кандидатури Я.ФУКУДИ виступить верхня палата парламенту, де правляча ЛДП не змогла втримати більшість місць за підсумками виборів в липні 2007 року, проте вибір нижньої палати є вирішальним.

Я.ФУКУДА повинен призначити новий склад свого кабінету пізніше, у вівторок. Як очікується, він залишить на своїх постах багато ключових міністрів.

Колишній прем`єр-міністр Японії і лідер ЛДП Сіндзо АБЕ подав у відставку 12 вересня.

Правляча партія С.АБЕ не змогла втримати більшість у верхній палаті парламенту на виборах в липні, а його рейтинг знизився на тлі незадоволеності населення відносно пенсійних виплат, і також серії фінансових скандалів за участю міністрів.