У країнах Балтії розпочалися навчання НАТО

Baltic Host стануть третіми за останній місяць навчаннями в країнах Балтії. Раніше тут пройшли сухопутні навчання Saber Strike і військово-морські навчання Baltops, в яких взяли участь більше 2 тисяч осіб, повідомляє РІА "Новости".



Згідно з повідомленням Головного штабу Сил оборони Естонії, Baltic Host 2012 - це штабні навчання, мета яких полягає у вдосконаленні співпраці між військовими і цивільними органами під час операцій з прийому збройних сил союзників по НАТО.



У навчаннях, які пройдуть в Тарту, Ризі та литовському місті Неменчин, беруть участь понад 300 військових і цивільних осіб з Естонії, Латвії, Литви, США, Німеччини, Голландії, Франції та Польщі.



Навчання перевірять готовність до прийому союзників, тестуючи як міжнародні штаби, так і партнерів всередині держави на рівні підприємств, передає прес-служба Сил оборони Естонії.



У ході навчань буде відпрацьована співпраця оборонних галузей і цивільних структур. У прийнятті сил союзників поряд з оборонною галуззю беруть участь багато цивільних структур і приватні організації. Перевіряються також правові акти й договори, що стосуються міжнародного співробітництва.



Крім військовослужбовців, у маневрах з естонського боку також беруть участь поліція, прикордонники, рятувальники, представники Міністерства соціальних справ, департаменту здоров'я та Талліннського аеропорту. Навчання завершаться 2 липня.