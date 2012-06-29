Президент ЄС пояснив, звідки візьмуться 120 млрд. євро

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив пізно ввечері 28 червня Президент Європейської Ради Херман ван Ромпей після завершення першого дня засідання Ради.

“Те, що ми вже погодили сьогодні, стосується по-перше порядку денного зростання та зайнятості, і тут ключовий елемент в тому, що ми прискоримо фінансування економіки, мобілізуючи близько 120 млрд євро на негайні заходи із зростання”, - сказав він.

Президент Європейської Ради уточнив, що збільшення статутного капіталу Європейського інвестиційного банку на 10 млрд євро дасть можливість мобілізувати 60 млрд євро на кредитування економіки.

Ще 55 млрд євро, за словами Х.ван Ромпея, будуть отримані від перерозподілу невитрачених структурних фондів, зокрема, для розвитку малого та середнього бізнесу та зайнятості молоді. Ще 5 млрд євро лідери ЄС планують отримати від розміщення цього літа пілотної серії цінних паперів, і ці гроші мають піти на ключові ініціативи в енергетиці, транспорті та телекомунікаціях.