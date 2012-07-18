Ісламісти програли вибори в Лівії, але є ще мажоритарні округи

Політичне крило лівійської асоціації "Братів-мусульман": Партія будівництва та справедливості (ісламісти) - отримала 17 мандатів, передає Associated Press з посиланням на підсумки попереднього підрахунку голосів, оголошені ЦВК.

Решту 20 місць займуть представники невеликих партій - переважно, регіональних. Жінки отримали 33 з 200 мандатів.

Тепер основна боротьба розгорнеться за 120 мандатів для обраних прямим голосуванням.

Як заявив глава виборчкома Нурі аль-Аббара (Nouri al-Abbar), остаточні результати будуть оголошені протягом двох тижнів.

Ісламісти раніше заявили, що розчаровані своєю поразкою, але готові брати участь в майбутньому коаліційному уряді, зазначає РІА "Новости".