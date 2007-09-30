У Росії відкрилися 5 дільниць для виборів Верховної Ради

У Росії відкрилися 5 виборчих дільниць для голосування українців на виборах до Верховної Ради.

Як передає РІА «Новости», зокрема, українці зможуть проголосувати в Москві на дільниці, відкритій у Посольстві України, також виборчі дільниці відкрилися при чотирьох генконсульствах України в Санкт-Петербурзі, Владивостоку, Тюмені і Ростові-на-Дону.

За інформацією представника прес-служби Посольства України в РФ, на обліку в консульському відділі диппредставництва в Москві наразі налічується 32 тисячі людей, що проживають в 36 суб`єктах Росії.

Для участі в голосуванні громадянам України необхідно пред`явити виборчій комісії один з наступних документів: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, свідоцтво особи моряка.