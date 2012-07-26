Польську радіостанцію, яка в ефірах ображала українок, досі не покарали

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в четвер повідомив представник прес-служби Станіслав Максимовіч, зауваживши, що на початку липня KRRiT доручив визначити санкції для радіостанції главі Ради Яну Двораку.

"На сьогодні рішення не ухвалено. Важко сказати, коли це може статися, оскільки законодавство не запроваджує жодних термінів. Все залежить від керівника", - сказав співрозмовник агентства.

Він зауважив, що, згідно з польським законодавством, максимальний штраф за порушення закону про радіомовлення та телебачення може становити до 50% річної оплати за користування ліцензією на мовлення, котрий у випадку Eska Rock становить близько 30 тисяч доларів (оплата - 60 тисяч доларів).

С.Максимовіч повідомив УНІАН, що радіостанція може оскаржити рішення про призначення їй штрафу у суді, відзначивши, що власне так вона зробила у двох попередніх випадках, коли Рада оштрафувала її по 15 тисяч доларів теж через програму Poranny WF, в якій прозвучали образливі висловлювання про українок.

Співрозмовник агентства зауважив, що суди ще не ухвалили остаточного рішення в цих справах.

Водночас він відзначив, що минулого року Апеляційний суд остаточно підтвердив правомірність покарання одного із найпопулярніших у Польщі телеканалів TVN за "зневагу національного прапору" Польщі, яка мала місце у програмі Куби Воєвудського, та за яку телеканал повинен заплатити штраф у розмірі близько 140 тисяч доларів.

Представник прес-служби відзначив, що Рада може також відкликати ліцензію на радіомовлення для Eska Rock.

Водночас джерело близьке до KRRiT висловило УНІАН думку, що керівник Ради не поспішає визначати покарання для радіостанції, аби прослідкувати за її подальшими діями, зауваживши, що нещодавно з’явилася інформація, що станція восени може знову взяти на роботу Кубу Воєвудського.

"Це може бути своєрідний спосіб контролю", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Eska Rocк, яке спочатку захищало ведучих програми Poranny WF, переконуючи, що вони не мали наміру образити українок, а лише висміювали "стереотипи деяких поляків", після того, як скандал набув розголосу закрили програму та звільнили її ведучих.

Довідка УНІАН. Слова Куби Воєвудського та Міхала Фігурського про хатніх робітниць з України спричинили міжнародний скандал, коли український МЗС виступив з вимогою публічних вибачень, а польський МЗС назвав їх висловлювання "ідіотичними та хамськими".

Ця справа викликала лавину коментарів в інтернеті та засобах масової інформації, ставши однією з найбільш топових тем у Польщі, а низка приватних осіб та польських організацій подали заяви до прокуратури на ведучих програми.

За даними компанії Kantar Media, яка моніторить ринок реклами польських засобів масової інформації, Eska Rocк минулого року зайняла десяте місце за рекламними доходами серед польських радіостанцій, заробивши понад 10 мільйонів доларів.