На узбережжі Чорного моря стався землетрус

Землетрус силою 3,8 бали стався минулої ночі недалеко від міста-курорту Анапа на Чорноморському узбережжі Росії.

Як передає РІА «Новости», співробітники сейсмостанції Анапи зафіксували підземний поштовх о 03.18 у суботу. Епіцентр землетрусу, за даними сейсмологів, знаходився в 35 км від Анапи.

За даними МНС РФ, поштовхи відчувалися в Анапі і Новоросійську. Жертв, потерпілих і руйнувань немає.