В Ірані зареєстровано 43 випадки захворювання на холеру

В Ірані зареєстровані 43 випадки захворювання на холеру серед жителів прикордонних з Іраком територій, повідомило іранське інформагентство Фарс з посиланням на представників санепідемічних органів країни.

"Кількість хворих на холеру в Ірані досягло 43 осіб. Усі вони жителі провінції Курдистан і часто їздили до сусіднього Іраку", - сказав агентству глава штабу по боротьбі з інфекційними захворюваннями Мохсен ЗАХРАІ.

Всі медичні установи Ірану приведено в стан підвищеної готовності на випадок розповсюдження епідемії в інших провінціях країни.

Це вже не перший випадок в Ірані масового захворювання на холеру. Восени 2005 року в країні було зафіксовано близько 1,1 тисячі випадків цієї небезпечної хвороби. Тоді від холери померли 11 людей.

Днями представники Всесвітньої організації охорони здоров`я заявили, що в районах Ірану, прилеглих до кордону з Іраком, підтверджено 10 випадків захворювання людей на холеру.

В Іраку з серпня цього року на холеру захворіли щонайменше 3 тисячі 315 осіб, 15 з них померли. Найбільше випадків захворювання фіксується на півночі Іраку, в районі міста Киркук.

Довідка УНІАН. Холера - важке епідемічне захворювання, що супроводжується сильною блювотою і проносом, викликає зневоднення організму і може призвести до летального результату. Причиною спалахів холери найчастіше є вживання неякісної питної води і продуктів.