На півночі Камчатки розбився літак: є загиблі

Як повідомляють РИА Новости, зв'язок з рейсовим Ан-28, що належить ФГУП "Камчатське авіапідприємство", пропала в районі селища Палана о 12.28 за місцевим часом. Пізніше літак знайшли у лісових хащах у десяти кілометрах від селища.

На борту, за попередніми даними, знаходилися 11 пасажирів, у тому числі одна дитина. Як повідомив представник оперативного штабу на місці НС, число жертв при аварії літака Ан-28 на півночі Камчатки збільшилася до десяти. "Загиблих стало десять. Від ран померла дитина", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, серед загиблих - члени екіпажу.

Прямі рейси Ан-28 за маршрутом Петропавловськ-Камчатський - Палана були запущені в 2008 році, до цього дістатися з Палани в крайовий центр можна було тільки вертольотом Мі-8, з пересадкою в Ессо.