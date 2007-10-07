На «Октоберфесті» менше літрового кухля пива не буває (фото)

Рекордну кількість відвідувачів, які випили рекордну кількість пива і з`їли рекордну кількість сосисок, зібрало традиційне пивне свято "Октоберфест", що завершується сьогодні в столиці Баварії Мюнхені.

Як передає NEWSru, за попередніми даними оргкомітету, після відкриття свята 22 вересня на його "головній арені" - в парку "Терезієнвізе" - побувало 6,7 млн. осіб, на 300 тис. більше, ніж минулого року. За 16 днів вони випили 6,7 млн. літрових кухлів пива - іншими місткостями пиво на "Октоберфест" не подають.

У 2006 році бути випито 6,9 млн. кухлів пива, але свято тривало на два дні довше. За вирахуванням цих днів показник минулого року був перевищений майже на півмільйона літрів, не зважаючи на те, що "сонячний напій" подорожчав з 7,50 до 7,90 євро за кухоль.

Крім того, відвідувачів "Терезієнвізе" вирізняв відмінний апетит: для виготовлення з`їдених з пивом смажених баварських сосисок потрібно було забити ціле стадо з 104 биків, на два більше, ніж минулого року.

"Октоберфест", який постійно охороняли близько 300 поліцейських, відбувся в нинішньому році без серйозних інцидентів. Хоча випадків порушення громадського порядку було дещо більше, проте кількість випадків з важкими тілесними пошкодженнями зменшилася.

Санітари Німецького товариства Червоного Хреста, які чергували на "Терезієнвізе", підібрали 565 любителів пива, які напилися до безпам`яті, - приблизно на рівні минулого року.

Фото Reuters