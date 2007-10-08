Перестрілка у штаті Вісконсін: загинули шестеро людей

Жертвами перестрілки у Вісконсіні стало шестеро людей. Як передає Reuters, із посиланням на місцеву поліцію, заступник шерифа графства Форест на півночі Вісконсіна застрелив шістьох молодих людей у житловому будинку. Нападаючого було вбито, за деякими даними, поліцією. Раніше повідомлялося про п`ятьох загиблих. Інцидент стався на півночі штату, поблизу м. Крендон.

За непідтвердженими даними, заступник шерифа увірвався до будинку, в якому знаходилися близько 10 людей у віці від 17 до 20 років, і відкрив стрілянину. Мотиви злочину поки невідомі. Інших подробиць події не повідомляється.

За попередніми даними, 20-річний заступник шерифа відкрив вогонь і вбив шістьох підлітків, включаючи 14-річну дівчинку. Ще один отримав важке поранення, він перебуває у реанімації. Самого злочинця знищив снайпер, передає НТВ.

За однією з версій, поліцейський вирішив помститися за зраду коханої. У зв`язку з тим, що злочинець посідав державну посаду, справа перейшла під юрисдикцію прокуратури штату Вісконсін.

РБК-Україна