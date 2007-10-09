Допоміжні гальма на нових машинах стануть обов`язковими

Єврокомісія пропонує зобов’язати виробників з 2009 року обладнувати всі нові приватні автомобілі системою допоміжного гальмування.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, це рішення пояснюється бажанням знизити кількість загиблих на автошляхах пішоходів.

За оцінками Єврокомісії, у випадку обладнання усіх автомобілів цією системою, можна було б щорічно зберігати 1100 життів пішоходів. Загалом, щороку на дорогах країн-членів ЄС гинуть 8 тисяч пішоходів та велосипедистів.

“Ця пропозиція є дуже гарною та важливою для безпеки всіх учасників руху на автодорогах, і особливо, груп ризику, таких як пішоходи та велосипедисти”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за промисловість, Гунтер ФЕРХОЙГЕН.

Єврокомісія в “Білій книзі” від 2001 року встановила мету знизити загальну кількість смертельних дорожньо-транспортних пригод на 50% до 2010 року.