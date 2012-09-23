Помер колишній міністр оборони Росії

Колишній міністр оборони Росії Павло Грачов помер на 65-му році життя, повідомляє РІА Новости з посиланням на представника військового госпіталю імені Вишневського.

Політик помер 23 вересня. Офіційних даних про причини його смерті поки немає. Відомо, що генерал був госпіталізований 12 вересня в реанімацію госпіталю імені Вишневського. За даними порталу LifeNews, тоді у П.Грачова діагностували інсульт.

П.Грачов обіймав посаду міністра оборони Росії в 1992-1996 роках в уряді Віктора Черномирдіна. Він був одним із учасників Серпневого путчу, на боці ДКНС командував повітряно-десантними військами, але в ході путчу разом з групою інших військових, серед яких були генерали Борис Громов і Владислав Ачалов, перейшов на бік Бориса Єльцина.

Посаду міністра оборони Росії П.Грачов зайняв 18 травня 1992 року, незадовго до цього йому - першому в Росії - було присвоєно звання генерала армії. За П.Грачова Росія вела Першу чеченську війну (1994-96 роки), після поразки в якій міністра почали критикувати і згодом, в червні 1996 року, відправили у відставку.

Після того, як П.Грачов залишив посаду міністра, він працював на керівних посадах спочатку в «Росозброєнні», потім - в «Рособоронекспорті». З 2007 року П.Грачов був радником гендиректора омського виробничого об'єднання «Радіозаводу імені Попова».