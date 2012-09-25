США збільшать допомогу Лівії

Клінтон зустрілася з головою лівійського парламенту Мохаммедом аль-Магаріфом в Нью-Йорку, де сьогодні відкривається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Радіо Свобода.

За словами держсекретаря США, незважаючи на напад на американське консульство в лівійському місті Бенгазі, Вашингтон буде продовжувати залишатися партнером Лівії.

Аль-Магареф приніс свої вибачення за напад 11 вересня, в результаті якого загинули посол США в Лівії Крістофер Стівенс і ще троє американців.

Високопоставлений представник американського уряду заявив, що Клінтон запропонувала збільшити допомогу США Лівії в боротьбі з ісламістськими воєнізованими угрупуваннями і в галузі забезпечення контролю за хімічною зброєю та іншими видами озброєння.