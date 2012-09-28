США не хочуть воювати в Сирії, але можуть, якщо попросять

Напередодні емір Катару запропонував з трибуни ООН арабським країнам втрутитися в ситуацію в Сирії, оскільки Рада Безпеки всесвітньої організації не зміг виробити ефективну позицію для врегулювання конфлікту між владою та опозицією. Франція, зі свого боку, висунула ідею створення "безпечних зон" в районах, контрольованих у Сирії опозицією.

"Це (інтервенція) було б серйозною помилкою ... США співпрацюють з міжнародною спільнотою з тим, щоб допомогти сирійським опозиційним силам і надати гуманітарну допомогу всім, хто постраждав від насильства в Сирії. Ми також пильно стежимо за сховищами хімічної і біологічної зброї", - сказав Панетта журналістам.

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За словами американського міністра, в рішенні сирійської проблеми ще є можливості для застосування дипломатичних заходів, включаючи посилення тиску на президента країни Башара Асада, проте США в цьому питанні будуть слідувати тим шляхом, який визначить міжнародне співтовариство.

"Якщо міжнародне співтовариство вирішить (що військова операція необхідна), то ми, звичайно, приймемо в ній участь", - цитує РІА "Новости".