Українська молодь Росії просить Україну прийняти держпрограму

Про це йдеться у резолюції Другого Українського молодіжного форуму Росії (УМФР), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«На основі запитів українських молодіжних організацій Росії УМФР звертається з проханням до Кабінету міністрів України розглянути можливість розробки державної програми учнівських та студентських обмінів з Росією», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у своїй подальшій роботі учасники форуму мають намір розвивати співпрацю УМФР з державними органами Росії й України. Українська молодь Росії планує співпрацювати з молодіжними організаціями РФ та України, а також із закордонним українством.

УМФР буде сприяти реєстрації українських молодіжних організацій в регіонах РФ та планує направити своїх делегатів у федеральну українську організацію «Український конгрес Росії».

Зазначається, що місце та дата третього Форуму визначатимуться за результатами обговорення пропозицій, отриманих від членів неформального об‘єднання. Разом з тим у зв'язку зі святкуванням 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка черговий УМФР в 2014 році планується провести в м. Санкт-Петербург. Точна дата визначатиметься в робочому порядку.

Окрім того, учасники зборів висловлюють вдячність МЗС України, Посольству України в РФ та Адміністрації м. Пушкіно за організаційну та фінансову підтримку проведення Форуму.

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Як повідомляв УНІАН, 5-7 жовтня у м. Пушкіно (Московська область) пройшов другий «Український молодіжний форум Росії». Участь у заході взяли понад 40 делегатів з різних регіонів Росії. Зокрема, з Москви, Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгороду, Петрозаводська, Калуги, Гусь-Хрустального, Омська, Саратова, Якутії.

Вперше партнером Українського молодіжного форуму Росії стало Міністерство закордонних справ України, яке частково профінансувало захід.

УМФР – це неформальна спільнота українських молодіжних організацій та окремих активістів, яка виконує роль координуючого органу розвитку українського молодіжного руху на території Російської Федерації.

Метою заходу є згуртування української молоді Росії та розвиток українського молодіжного діаспорного руху в РФ. Це відбуватиметься шляхом налагодження співпраці та координації поміж українськими молодіжними осередками та окремими активістами в Росії, а також завдяки налагодженню співпраці представників української молоді Росії та світових українських молодіжних організацій.