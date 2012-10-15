Литовці проголосували за проросійські партії та відмову від нової АЕС
09:37, 15 жовтня 2012Світ
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У Литві виборці відправляють у відставку консервативний уряд і відхиляють пропозицію про будівництво нової атомної електростанції.
Литва пішла проросійським шляхом
За результатами виборів, що відбулися у Литві вчора, понад 23% голосів виборців здобула опозиційна Партія праці, за нею з 19% ідуть соціал-демократи. Обидві партії вважаються проросійськими.
Дотепер владна консервативна партія «Союз Вітчизни» на чолі з прем’єр-міністром Андрюсом Кубілюсом, економічну політику якої схвально оцінюють ЄС та МВФ, здобула підтримку близько 12% виборців, пише Радіо Свобода.
За тиждень в одномандатних округах ще відбудеться другий тур голосування.
Результати загальнонаціонального референдуму також показали, що поанд 60 відсотків литовців заперечують проти будівництва нової атомної електростанції, яка мала б покласти край енергетичній залежності від Росії.
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