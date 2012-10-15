Литовці проголосували за проросійські партії та відмову від нової АЕС

За результатами виборів, що відбулися у Литві вчора, понад 23% голосів виборців здобула опозиційна Партія праці, за нею з 19% ідуть соціал-демократи. Обидві партії вважаються проросійськими.

Дотепер владна консервативна партія «Союз Вітчизни» на чолі з прем’єр-міністром Андрюсом Кубілюсом, економічну політику якої схвально оцінюють ЄС та МВФ, здобула підтримку близько 12% виборців, пише Радіо Свобода.

За тиждень в одномандатних округах ще відбудеться другий тур голосування.

Результати загальнонаціонального референдуму також показали, що поанд 60 відсотків литовців заперечують проти будівництва нової атомної електростанції, яка мала б покласти край енергетичній залежності від Росії.