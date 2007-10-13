Літак впав на житлові будинки в столиці Колумбії: є жертви

Сім людей загинули в результаті катастрофи літака медичної служби в столиці Колумбії Боготі.

Як повідомляє НТВ, екіпаж легкомоторного «Кінг-200», піднятий у повітря за терміновим викликом, повідомив про проблеми через декілька хвилин після зльоту. Пілот втратив контроль над машиною, і літак упав у густонаселеному районі Боготи, зачепивши при падінні декілька будинків. Виниклу на землі пожежу вдалося швидко погасити.

За попередніми даними, двоє загиблих – мешканці однієї з пошкоджених будівель, решта п`ять жертв перебували на борту «Кінг 200». Згідно з основною версією, причина аварії - технічні неполадки літака.