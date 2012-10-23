Путін: експортери газу ведуть жорстку боротьбу за ринки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Серед експортерів газу розгортається жорстка боротьба за довгострокові, та й за короткострокові контракти», - сказав В.Путін.

Водночас він зазначив, що динамічно зростає енергоспоживання східних сусідів Росії – країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, мається на увазі Китай, Японія, Індія та інші країни; всі є найбільшими й перспективними споживачами. З урахуванням транспортної інфраструктури, що є в Росії, це відкриває нові можливості для експортерів вітчизняних енергоресурсів, додав В.Путін.

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Президент РФ підкреслив, що в останні роки конфігурація енергетичного ринку почала змінюватися.

«Присутнім у залі про це говорити зайві слова не потрібно. Всі ви чудово розумієте, що відбувається, бачите. Європейські країни, приміром, послідовно формують спільний ринок газу. Диверсифікують джерела його поставок. Ухвалюють внутрішні рішення», - сказав В.Путін.

За його словами, такі дії часто не узгоджені з основними партнерами й не завжди коректні з точки зору принципів міжнародного права, але рішення ухвалюються.

«Ми ведемо діалог із партнерами, сподіваюся, що добиватимемося прийнятного консенсусу, але враховувати ці тенденції ми повинні», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (із 24% у 2010 році).

У вересні 2012 року «Газпром» заявив, що має намір збільшити поставки газу до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.

Україна останнім часом веде активну роботу з диверсифікації поставок газу, а також збільшення власного видобутку.