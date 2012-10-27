Аль-Каїда закликала підтримати сирійських повстанців і викрадати іноземців

Як повідомляє «Газета.ру» із посиланням на Reuters, він заявив: «Ми повинні викрасти якомога більше громадян тих країн, які воюють із мусульманами, щоб звільнити їх в обмін на наших полонених».

Лідер «Аль-Каїди» також зазначив, що не можна допустити нормалізації відносин між Єгиптом та Ізраїлем, розкритикувавши Президента Мохаммеда Мурсі, який залишив лави «Братів-мусульман» після перемоги на виборах.

Завахірі також закликав усіх мусульман підтримати сирійських повстанців, які борються з Президентом Башаром Асадом уже понад року.

«Кофі Аннан і Ліга арабських держав багато раз давали Асаду шанс припинити репресії, несправедливість, корупцію... Я закликаю всіх мусульман допомогти воюючим у Сирії братам», – заявив він.

Єгиптянин за походженням, Завахірі очолив «Аль-Каїду» після вбивства в 2011 році Усами бен Ладена.